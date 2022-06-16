تسببت خسارة فتح في انتخابات اتحاد الطلاب في جامعة بير زيت في توتر في الحركة

امتد الصراع العنيف بين فتح وحماس إلى حرم الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. قبل شهر، وفي ذروة التصعيد الأمني ​، تكبدت فتح هزيمة ساحقة في انتخابات النقابة الطلابيّة في جامعة بير زيت بالقرب من رام الله. بحسب تثرير نشره موقع "واينت" الاسرائيلي.

وتخلق انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الفلسطينية ضجة عامة واسعة تتجاوز الحرم الجامعي، ويعتبرها الكثيرون مؤشرًا معينًا على الحالة المزاجية في المجتمع الفلسطيني عندما يتعلق الأمر بدعم أي من الحركات المنافسة.

أدت خسارة فتح الفادحة في الانتخابات في جامعة بير زيت إلى توتر كبير في قيادة الحركة، وبينما احتفلت حماس بالانتصارات من قطاع غزة إلى قطر، أعلن رئيس الحركة في فتح في رام الله، موفق سحفيل، عن استقالته.

ومنذ ذلك الحين، أصبح واضحًا أن فتح تبذل جهودًا كبيرة لعدم تحقيق نصر آخر لحما ، وتنعكس هذه الجهود بشكل أساسي على ما يحدث في جامعة النجاح في نابلس وهي أكبر مؤسسة أكاديمية في السلطة الفلسطينية والتي تدعم بشكل تقليدي حركة حماس.

في الأسبوعين الماضيين، بدأ طلاب محسوبون على "الخلية الإسلامية" التابعة لحركة "حماس"، في الاحتجاج داخل الحرم الجامعي على محاولات تضييق خطواتهم. ردا على ذلك، بدأت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بدعم من حراس أمن جامعة نابلس والطلاب المرتبطين بخلايا فتح، بمهاجمة طلاب حماس بعنف.

وسارعت حماس في إدانة أحداث العنف. وقال عبد الرحمن شديد المسؤول البارز في حماس "ما حدث في الجامعة جريمة فاضحة ومخزية للجامعة وإدارتها وأفراد أمنها الذين لم يوفروا الحماية لطلابهم".

لكن حماس لم تكتف بالإدانة فقط. اعتقلت قوات حماس الأمنية في قطاع غزة، أمس، رئيس الجامعة الفلسطينية في غزة المحسوب على فتح، سالم الصباح. ولم تقدم حماس أجوبة على أسباب اعتقال صباح، وأصدرت النيابة العامة في غزة التابعة للتنظيم بيانا غامضا بشأن شكوى رفعت ضده دون تحديد ماهيتها. وتشير التقديرات إلى أن صباح اعتقل انتقاما من إلحاق الضرر بطلاب حماس في جامعة النجاح. وأعلن صباح نفسه أنه بدأ إضرابا عن الطعام حتى الموت أو حتى تحقيق العدالة.