سيتم بث كلمته في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت القدس وسيتم بثها مباشرة على قنوات الجامعة على فيسبوك ويوتيوب

أفادت الجامعة العبرية في القدس في بيان، اليوم الخميس أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام الجامعة العبرية في 22 يونيو/ حزيران الجاري، في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت القدس وسيتم بثها مباشرة على قنوات الجامعة على فيسبوك ويوتيوب.

وأشار إلى أن زيلينسكي "سيتحدث باللغة الأوكرانية مع ترجمة إنجليزية فورية، كما تم تحديد موعد للأسئلة والأجوبة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس"

تضاعفت خطابات الرئيس زيلينسكي أمام المؤسسات السياسية والثقافية حول العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

بينما يُنسب إلى الرئيس الأوكراني - ممثل كوميدي سابق - مواهب حقيقية كخطيب يستخدمها لتوعية المجتمع الدولي بالوضع المأساوي في بلاده ولطلب المساعدة، فإن خطابه الأخير أمام جمهور إسرائيلي أثار جدلا حيويا باستخدام إشارات مرتبطة بتاريخ الدولة التي يتحدث إليها، كما يفعل أمام كل جمهوره، حيث قارن فولوديمير زيلينسكي الحرب في أوكرانيا بالهولوكوست عندما ألقى خطابا أمام نواب الكنيست.

وقد أثار خطابه غضبا حقيقيا في جزء كبير من الرأي العام الإسرائيلي ، حتى أن البعض رأى أن رئيس الدولة الأوكراني قد فقد مصداقيته من خلال هذه المقارنة التي اعتُبرت "مسيئة وغير محتملة".