تفشي مرض الحمى القلاعية في إسرائيل: "وزارة الزراعة تفقد سيطرتها على الوباء المستشري"

فيروس المرض مقاوم وقادر على البقاء نشطًا في ظل ظروف معينة لأسابيع وحتى شهور

وصل نحو نصف مليون عجل وحمل إلى إسرائيل في النصف الأول من عام 2022 عبر شحنات حية، بحسب تقديرات المنظمة الإسرائيلية ضد الشحنات الحية. وفي إسرائيل، يتم استيراد مئات الآلاف من العجول والحملان إلى صناعة اللحوم عن طريق البحر كل عام، وعادة في ظروف صعبة للغاية. نتيجة للرحلة الصعبة والقاسية التي تمر بها الحيوانات في طريقها، فهي أكثر تعرضًا للأمراض، التي يمكنها أن تنتشر في إسرائيل بسهولة.

وبحسب وزارة الزراعة، فقد تم تحديد تفشي مرض الحمى القلاعية لفيروس لم يتم اكتشافه من قبل. إنه أحد أكثر الأمراض المعدية والوحشية التي تصيب الحيوانات، ولكنه مرض يكاد لا يؤذي الإنسان. انما يضر بشكل رئيسي الأبقار والأغنام والخنازير وينتقل عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر.

فيروس المرض مقاوم وقادر على البقاء نشطًا في ظل ظروف معينة لأسابيع وحتى شهور. ويسبب المرض الحمى والبثور وزيادة إفراز اللعاب وأكثر من ذلك، بل ويؤدي إلى الوفاة بين العجول وصغار الحملان. ومن المشاكل البارزة مع هذا التفشي أنه فيروس أقل شهرة في إسرائيل ومن المحتمل أن اللقاح الذي تم تخزينه فيه في إسرائيل غير صالح ضد هذا الفيروس.

وقال يارون لابيدوت، أحد العاملين في مجال الطب البيطري لموقع N12" على ما يبدو أن المرض انتشر في إسرائيل بعد وصوله من السلطة الفلسطينية، وهو سلالة غير معروفة لم يتم عزلها في إسرائيل بعد ولا يحميها اللقاح الذي تستخدمه الخدمات البيطرية".

وتظهر البيانات التي حصلت عليها المنظمة الإسرائيلية ضد الشحنات الحية أنه منذ بداية تفشي المرض في فبراير من هذا العام، تأثرت أكثر من 80 مزرعة مختلفة، أي 20 مزرعة كل شهر. إضافة إلى ذلك، تأثر 51 موقعا مختلفا بالمرض الذي لم تلوح نهايته في الأفق.