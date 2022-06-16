من حيث بيانات الجيش الإسرائيلي، هذا هو العام الأكثر هدوءًا في غلاف غزة مقارنة بالسنوات السابقة

تقدر قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي أن الضربات الشديدة التي تعرضت لها قطاع غزة المعروفة في اسرائيل ياسم "حماستان"، والتي تضم الجناح العسكري للتنظيم دفعت حركة حماس إلى تعلم الدروس. وأحد الدروس الرئيسية لحركة حماس هو أنه بدلاً من الانجرار إلى جولة قتال مع إسرائيل، فإنها ستكون قادرة على تسجيل إنجاز كبير فقط من ضربة مفاجئة قد تحدث في أيام عادية وليس بسبب توترات قد تجبر من الجيش الإسرائيلي الدفاع والهجوم الفوري ردًا على ضرباتها.

هذا النهج، الذي كان موجودًا بالفعل في الجيش الإسرائيلي في الماضي، ازداد حدة في الأشهر الأخيرة في ضوء الثمن الباهظ الذي دفعته غزة دون تحقيق إنجاز عسكري كبير في شكل اختطاف مدني أو جندي أو التسلل إلى اسرائيل لشن هجوم كبير.

وتقدر القيادة الجنوبية أن الأضرار التي لحقت بحماس بعد عملية "حارس الجدار" تقدر بنحو 92 مليون دولار للمباني السكنية المدمرة و 70 مليون دولار للبنية التحتية الأخرى التي تم تدميرها.

من حيث بيانات الجيش الإسرائيلي، هذا هو العام الأكثر هدوءًا في غلاف غزة مقارنة بالسنوات التي أعقبت عمليات ما بعد فك الارتباط السابقة، ويتم ذلك على خلفية الإجراءات المدنية الهامة التي بدأتها الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. في العام الماضي، تم إطلاق 11 صاروخًا من غزة، مقارنة بـ 57 صاروخًا في العام بعد عملية 2014، و 140 في العام بعد عملية عمود السحاب و 297 بعد عملية الرصاص المصبوب.