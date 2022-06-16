لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي: تعيين امرأة كقائدة لواء في سلاح المدفعية

وت راتيج فايس، أول قائدة لواء في تاريخ الجيش الإسرائيلي

منح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم (الخميس) رتبة عقيد لروت راتيج فايس، لتكون أول قائدة لواء في تاريخ الجيش الإسرائيلي وأول امرأة في تلك الرتبة كضابطة قتالية في سلاح المدفعية.

في الحفل الذي تم تعيينها فيه، قالت في ذلك الوقت "منذ ما يقرب من سبع سنوات حضرت حفل تأسيس وحدة Sky Rider، ولم أتخيل في أكبر أحلامي أن يأتي يوم وأترأسها. إنه امتياز غير عادي ومهمة كبيرة بالنسبة لي".

بدأت القائدة ريتيغ فايس قيادة وحدة الطائرات بدون طيار في وقت تصاعد فيه النشاط العملياتي للوحدة عبر القطاعات، من الحدود السورية إلى الحدود المصرية، في مهام جمع المعلومات الاستخباراتية، ومطاردة الأهداف الإرهابية وتعقبها. وتدرجت في المناصب والمهام الى ان ترأست الوحدة وعيّنت لاحقًا كقائدة لواء وهي اول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ دولة إسرائيل.