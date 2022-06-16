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مصادر لبنانية: تقدم في المفاوضات في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

i24NEWS

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عناصر من الجيش الاسرائيلي بالقرب من الحدود الاسرائيلية اللبنانية
IDF spokemanعناصر من الجيش الاسرائيلي بالقرب من الحدود الاسرائيلية اللبنانية

ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكستين زاد من قوة موقف لبنان والاخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقا

ذكر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، اليوم الخميس، أن لبنان وصل إلى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل،مشيرا إلى أن “هناك أمل بالوصول الى نتيجة” وتابع الياس“أنا غير مكلف بالترسيم ولست من يفاوض على الخطوط وعملي دبلوماسي فقط”.

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وأضاف “ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكستين زاد من قوة موقف لبنان والاخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقاً لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان”،

جاء ذلك في حديث خص به قناة "ال بي سي" اللبنانية، حيث أشار إلى أ، “كان هناك تقدم في النقاش وهوكستين زار بيروت واستمع الى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب الى الطرف الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام”.

واعتبر الوسيط الأمريكي، أن توحد الآراء في لبنان هي نقاط قوة للجمهورية اللبنانية، وبشّر بوجود أمل بالوصول الى نتيجة في هذا الملف، مشددًا على أن خيار الحرب لا مصلحة لنا فيه وكذلك لا مصلحة لإسرائيل به.

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