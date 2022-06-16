وفقًا لخبراء عسكريين اعتمدت الشبكة عليها، أطلقت رصاصة متعددة من سلاح من نوع M4.

نشرت قناة الجزيرة الليلة (الخميس) لأول مرة صورة الرصاصة التي أصابت الصحافية شيرين أبو عاقلة وقتلتها. ويبلغ قطر الرصاصة، بحسب تحقيقات الجزيرة، 5.56 ملم، ووفقًا لخبراء عسكريين اعتمدت الشبكة عليها، أطلقت رصاصة متعددة من سلاح من نوع M4.

هذه المرة أيضا، اتهمت الشبكة التي وظفت أبو عاقلة الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار المميت على الصحفية، كما فعلت مباشرة بعد الحادث، لكنها اعتمدت هذه المرة على الرصاصة التي تم تعليمها باللون الأخضر على غرار ذخيرة الجيش الإسرائيلي.

إلا أن نوع السلاح والرصاصة التي تسببت في مقتل الصحفية، بحسب التحقيق، تستخدك أيضا في أيدي مسلحين من مخيم جنين للاجئين. لذلك لا يمكن حتى الآن تحديد المسؤولين عن الهجوم على أساس نتائج المقال.

وتمت سرقة معظم الذخيرة التي تم العثور عليها اليوم في مخيم اللاجئين الذي أصبح معقلًا للمنظمات الفلسطينية من مستودعات الجيش، بالتالي فإن الاتهام الفلسطيني الأخير ليس له أساس قانوني قاطع.