السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح بزعم ترويجها "للمثلية الجنسية"

مصادرة ألعابا وقمصانا وقبعات وحافظات أقلام وتنانير ملونة بألوان قوس قزح، جميعها مخصصة للأطفال الصغار

صادرت السلطات السعودية ألعابا وقمصانا ومتعلقات للأطفال بألوان قوس قزح الذي يرمز لمجتمع المثليين من المحلات التجارية في الرياض، في إطار حملة حكومية لمكافحة “المثلية الجنسية”، بحسب تقرير بثته قناة الإخبارية الحكومية.

وتشمل المواد المصادرة ألعابا وقمصانا وقبعات وحافظات أقلام وتنانير ملونة بألوان قوس قزح، جميعها مخصصة للأطفال الصغار.

وقال مسؤول في وزارة التجارة التي تشرف على الحملة خلال التقرير المصور “لدينا جولة للاشعارات التي تنافي العقيدة الاسلامية والآداب العامة وترويج الألوان المثلية وتستهدف الأجيال الناشئة”.وأشار التقرير إلى أن هذه الألوان تبعث بـ”رسائل مسمومة” للأطفال و”تغرس المثلية الجنسية في العقل الباطن للطفل”.

والمثلية الجنسية مجرمة في السعودية، المعروفة بتطبيقها الصارم للشريعة الإسلامية التي تشكل أساس نظامها القضائي.

وفي السياق طال المنع أخيرا فيلم الرسوم المتحركة “لايت يير”، وهو أول عمل من إنتاج استوديوهات “بيكسار” المملوكة لديزني، ويتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، من العرض في الإمارات المجاورة والأكثر انفتاحا وعدد من الدول الأخرى.