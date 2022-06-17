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مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي بمخيم جنين

i24news

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جندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022
JAAFAR ASHTIYEH / AFPجندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022

مقاتلو الجيش الإسرائيلي يحبطون خلية فلسطينية أطلقت النار عليهم في جنين

قُتل ثلاثة فلسطينيّين فجر الجمعة في عمليّة شنّتها القوّات الإسرائيليّة في جنين، معقل الفصائل المسلّحة في الضفّة الغربيّة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الفلسطينيّة (وفا). 

وذكرت الوكالة أنّ الشبّان الثلاثة قُتِلوا عندما أصيبت سيّارة كانوا يستقلّونها بنيران القوّات الإسرائيليّة التي كثّفت عمليّاتها في هذه المنطقة خلال الأشهر الفائتة. 

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ودخل مقاتلو فرقة جولاني الاستطلاعية جنين واحبطوا خلية فلسطينية الليلة الماضية (الخميس - الجمعة)، في إطار عملية بحث عن أسلحة في مركزين بالمدينة، وخلال العملية رصد مقاتلو جولاني مركبة مشبوهة كانت تقف على جانب الطريق.

ومن السيارة أطلقت أعيرة نارية باتجاه المقاتلين الذين عرقلوا الذين أطلقوا النار عليهم على الفور. وتم العثور على بندقيتين من طراز M-16 وسلاح كارلو وذخيرة وسترة من خلال تفتيش السيارة بعد الاصطدامات.

في وقت سابق، عند الهدف الأول الذي وصل إليه مقاتلو الجولاني، تم إطلاق نيران كثيفة وإلقاء متفجرات، ورد المقاتلون بإطلاق النار.

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