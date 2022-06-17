تقرير: إسرائيل تحتل المرتبة الأخيرة في أوروبا في خفض عدد قتلى حوادث الطرق

أن إسرائيل تحتل المرتبة 32 والأخيرة في معدل قتلى حدوادث الطرق

يلقى المئات من الأشخاص مصرعهم كل عام في حوادث طرق في إسرائيل. السياسيون يتحدثون ويعبّرون عن حزنهم ويتعهدون بالعمل من أجل التحسين في كل المجالات لتقليل الموت على الطرق، لكن الوعود تبقى على الورق. بحسب موقع "واينت" الاسرائيلي.

في الواقع، كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأوروبي للسلامة على الطرق أن إسرائيل تحتل المرتبة 32 والأخيرة في معدل قتلى حدوادث الطرق. ويغطي التقرير السنوات العشر الماضية ، والتي بموجبها انخفض عدد الوفيات في إسرائيل بنسبة 4.7٪ فقط.

يبلغ متوسط ​​معدل التراجع في الدول الأوروبية 31.3٪. بحيث تحتل النرويج المرتبة الأولى بنسبة نجاح مبهرة بلغت 52.4٪. وتأتي ليتوانيا في المرتبة الثانية (50.5٪) ومالطا في المرتبة الثالثة (47.1٪) واليونان في المرتبة الرابعة (46.7٪). وتحتل قبرص المركز الثاني عشر بانخفاض قدره 37.5٪ ، وفي المركز 17 كرواتيا بنسبة 30.1٪ ، وفي المركز 25 ، سلوفينيا (19.1٪)، وفي المركز 28 المجر (14.7٪) ، وفي المركز 31 رومانيا (11.8٪)، وفي المرتبة الأخيرة. والمركز 32 المخزي إسرائيل.