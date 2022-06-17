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إسقاط منطاد مراقبة تابع للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

i24news

دقيقة 1
بمنطاد مراقبة
AP Photo/Rahmat Gulبمنطاد مراقبة

الوسائل الإلكترونية الموجودة على المنطاد بما في ذلك الكاميرا موجدة بيد الجناح العسكري التابع لحركة حماس.

اعلن الفلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة مفتوحة في شمال قطاع غزة بعد سقوط منطاد المراقبة هناك، ولم تقع إصابات في الجانب الفلسطيني، والوسائل الإلكترونية الموجودة على المنطاد بما في ذلك الكاميرا موجدة بيد الجناح العسكري التابع لحركة حماس.

Video poster

وهو عبارة عن منطاد للمراقبة يتم تركيب الكاميرا والوسائل البصرية عليه، جنبًا إلى جنب مع بالونات المراقبة الأخرى يتم وضعها بشكل دائم في الهواء في أماكن مختلفة على طول السياج الحدودي، ويمكن من خلاله رؤية كل ما يحدث حولها. ويبدو أن هجوم الجيش الإسرائيلي كان محاولة لتدمير الوسائل البصرية فيه، ولم تقع إصابات في الجانب الفلسطيني.

على ما يبدو، تم فصل منطاد المراقبة عن الكابل وبالتالي سقط على الأرض خلف السياج على جانب غزة. ويحقق الجيش الإسرائيلي في ملابسات الحادث.

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