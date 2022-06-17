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الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة الأسبوع الوشيك

i24NEWS

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدثان خلال اجتماع في جدة، المملكة العربية السعودية، الخميس 28 أبريل 2022.
Turkish Presidency via APالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدثان خلال اجتماع في جدة، المملكة العربية السعودية، الخميس 28 أبريل 2022.

قالت المصادر إن الأمير محمد بن سلمان سوف يقوم بجولة تدوم ثلاثة أيام تشمل الأردن ومصر وتركيا.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيزور بلاده في 22 يونيو/حزيران الجاري.

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ويأتي التأكيد التركي على لسان أردوغان بشأن زيارة ولي العهد السعودي عقب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي وصفته بـ"الكبير" قوله إن ولي العهد السعودي سيزور تركيا الأسبوع المقبل.

والخميس، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سعودية أن الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول. وقالت المصادر إن الأمير محمد بن سلمان سوف يقوم بجولة تدوم ثلاثة أيام تشمل الأردن ومصر وتركيا.

وكان أردوغان زار السعودية للمرة الأولى منذ 2017، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعقب الزيارة أكد الرئيس التركي أن بلاده تشهد مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء، وتابع: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار".وأضاف: "اتفقنا مع السعودية على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين من خلال فعاليات تجمع مستثمرينا".

وكان الرئيس التركي ثمن زيارته التاريخية للسعودية، وقال حينها عبر "تويتر": "نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

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