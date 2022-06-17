الضفة الغربية:مسلحون فلسطينيون يخطفون ويضربون مراسلا لموقع إخباري إيراني

"المسلحون أجبروا سامر خويرة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح الثلاثاء المنصرم وضربوه وهددوه"

تعرض مراسل فلسطيني يعمل في وكالة أنباء إيرانية للاختطاف لفترة وجيزة وضربه وتهديده من قبل مسلحين فلسطينيين بعد تغطية تفريق عنيف لمظاهرة طلابية إسلامية في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية، فإن "المسلحون أجبروا سامر خويرة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح الثلاثاء المنصرم وضربوه وهددوه" ووتابعت إن "الرجال قالوا إن تغطيته أضرت بالسلطة الفلسطينية وحركة فتح التي تهيمن عليها، أطلق سراحه بعد حوالي نصف ساعة"

وأفادت "تسنيم" أمس الخميس أن "خويره تعرف على أحد خاطفيه على أنه أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية. ندد اتحاد الصحفيين الفلسطينيين بالاعتداء على زميلهم"ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الفلسطينيين.

وكان حراس الأمن في جامعة النجاح في نابلس قد قاموا بتفريق الطلاب الإسلاميين بالعنف في وقت سابق يوم الثلاثاء. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت الحراس يضربون الطلاب وما بدا أنه رجال أمن في ثياب مدنية يطلقون النار في الهواء بالقرب من الجامعة.

تهيمن فتح على الأجهزة الأمنية التي تعمل في أجزاء من الضفة الغربية حيث تتمتع السلطة الفلسطينية باستقلال ذاتي محدود، وتنافسها حركة حماس التي تحكم غزة،.