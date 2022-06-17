إسرائيل: "إيران تخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا في نهاية هذا الأسبوع"

جاء ذلك في أعقاب تقييم للوضع أجراه، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.

أفادت القناة الإسرائيلية (12) نقلا عن مسؤوليين إسرائيليين، اليوم الجمعة، أن "إيران تخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا في نهاية هذا الأسبوع"وتأتي هذه القرارات في أعقاب تقييم للوضع أجراه، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.

وناقش رئيس الموساد ديفيد بارنيا وكبار المسؤولين من مكافحة الإرهاب والأمن القومي ، المعلومات الجديدة التي

وردت منذ صباح الجمعة ، وأشاروا إلى أن الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقرر المسؤولون حث الإسرائيليين على عدم السفر إلى تركيا وحث أولئك الموجودين بالفعل على توخي مزيد من اليقظةويُطلب من الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد عدم الخروج إلى المطاعم وأماكن الترفيه المعروفة في المدينة بأنها تحظى بشعبية لدى السياح.

يحث مسؤولو الأمن الإسرائيليين في تركيا على عدم قبول العروض التجارية أو السياحية التي يتلقونها من المرشدين أو الجولات المنظمة ، وعدم ركوب سيارات الأجرة.

وقرر المسؤولون حث الإسرائيليين على عدم السفر إلى تركيا وحث أولئك الموجودين بالفعل على توخي مزيد من اليقظة.