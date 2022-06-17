إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بكورونا بنسبة 70 في المئة خلال أسبوع واحد

وصف خبراء الصحة الوضع الحالي بأنه "غير مستقر" مع انتشر المتحور الجديد BA.5 مع تسجيل 7313 إصابة جديدة

وصل الذين يعانون من إصابات خطيرة جراء كورونا في إسرائيل إلى 140، يوم الجمعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70 في المئة تقريبا منذ الأسبوع المنصرم. في ما وصف خبراء الصحة الوضع الحالي بأنه "غير مستقر" مع انتشر المتحور الجديد BA.5

ومن جهته قال خبير الجهاز المناعي البروفيسور سيريل كوهين من جامعة بار إيلان لموقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي: “تشير البيانات بالتأكيد إلى أن الوباء نشط في المجتمع” مشيرا إلى أن “المؤشر الحقيقي هو عدد المرضى في حالة خطيرة لأننا نعلم أن الكثير من حالات المرض لم يتم اكتشافها لأن الناس لا يذهبون ويخضعون للاختبار ، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار أيضًا”.

“وتابع سيريل كوهين"الشيء الذي يحدد السياسة ليس بالضرورة عدد المرضى المؤكدين ولكن حالة المرضى المصابين بأمراض خطيرة. نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كانوا يعانون من المرض بطريقة أكثر خطورة – وما إذا كنا سنحتاج إلى الاستعداد لإعادة فتح أجنحة كورونا هذا الصيف".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حوالي 7313 إصابة جديدة في ما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا إلى 10882 بينهم ستة وفيات خلال الأسبوع المنصرم.