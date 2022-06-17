الجيش الإسرائيلي: "يستبعد الاغتيال المتعمد" لشيرين ابو عاقلة ويدعو الفلسطينيين لتحقيق مشترك

لا يمكن تحديد ما إذا كانت قد قُتلت على يد مسلح فلسطيني أطلق النار بشكل عشوائي في منطقتها أو على يد جندي

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن تحقيقه في مقتل الصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة "استبعد عملية اغتيال متعمدة"ودعا السلطة الفلسطينية إلى اجراء تحقيق مشترك للكشف عن الحقيقة.

وجاء في البيان أن "التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي يخلص بوضوح إلى أن أبو عاقلة لم يطلق النار عمدا عليها من قبل جندي من الجيش وأنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت قد قُتلت على يد مسلح فلسطيني أطلق النار بشكل عشوائي في منطقتها أو على يد جندي إسرائيلي عن غير قصد".

وتابع البيات "يأسف الجيش الإسرائيلي على إلحاق الأذى بغير المقاتلين، بما في ذلك أثناء تبادل إطلاق النار ومواقف القتال، ويستثمر بشكل كبير في الحفاظ على الحركة وحرية الصحافة".وأضاف البيان أن "رفض الفلسطينيين نقل الرصاصة وإجراء تحقيق مشترك مع الممثل الأمريكي يكشف دوافعهم".

وخلص البيات إلى أنه "في أعقاب التحقيقات المنحازة التي تم عرضها في الأيام الأخيرة، يكرر الجيش الإسرائيلي مرة أخرى دعوته للفلسطينيين للمشاركة في الوصول إلى الرصاصة التي قتلت بها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله".

وكانت شبكة الجزيرة القطرية قد نشرت صورة للرصاصة التي قتلت بها الصحافية شيرين أبو عاقلة، وقالت في تحقيق أجرته إن "الرصاصة انطلقت من بندقية من طراز "إم4" (M4)" وأضاف التحقيق أن "الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم التي تستخدمها القوات الإسرائيلية".