السلطات التركية توقف 27 شخصا على خلفية اتهامات بتمويل ودعم أنشطة تنظيم "داعش"

أفضت التحريات إلى تحديد هوية 24 شخصا تبين أنهم مسؤولون عن جمع الأموال، في حملةمداهمات في 12 ولاية

ذكر موقع "تي آر تي خبر" نقلا عن مصادر أمنية، أن السلطات التركية أوقفت، اليوم الجمعة، 27 شخصا على خلفية اتهامات بتمويل ودعم أنشطة تنظيم "داعش"مشيرا إلى أن"توقيف المتهمين جاء بعد رصد دعوات لجمع أموال لصالح التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع نقلا عن مصادر أمنية "أفضت التحريات إلى تحديد هوية 24 شخصا تبين أنهم مسؤولون عن جمع الأموال، حيث قامت فرق الأمن بحملة مداهمات في 12 ولاية لإلقاء القبض عليهم"وتابع"بعد ذلك، قامت الفرق المختصة بتتبع حركات حسابات مصرفية مشبوهة".

واضاف "التحريات أظهرت أن المتهمين يقومون بسحب الأموال عن طريق مؤسسة البريد الحكومية في ولاية هطاي (جنوب)، ثم تحويلها إلى سوريا عبر أشخاص متجهين إلى هناك".

في سياق متصل، ألقت فرق الأمن في ولاية عثمانية جنوبي البلاد، القبض على 3 سوريين تبين أنهم شاركوا في أنشطة مسلحة لـ"داعش" في سوريا.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من "العمليات الإرهابية" التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها "داعش" في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليلي في إسطنبول وتسبب بمقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.