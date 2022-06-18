إطلاق صاروخ من قطاع غزة على اسرائيل، والجيش الإسرائيلي يرد بـ "غارات جوية"

أطلق الصاروخ بعد الساعة الثالثة فجرا، ودقت صفارات الإنذار في عسقلان والمجتمعات الحدودية مع غزة،

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مسلحون فلسطينيون أطلقوا الليلة الماضية صاروخا باتجاه مدينة عسقلان، مؤكدا في وقت لاحق، أنه "شن غارات داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق الصاروخ".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة أشكلون (عسقلان)"، مضيفا على حسابه في "تويتر"، "يذكر أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية..يتبع لاحقا".

https://twitter.com/i/web/status/1538007620010639360 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأطلق الصاروخ بعد الساعة الثالثة فجرا، ودقت صفارات الإنذار في عسقلان والمجتمعات الحدودية مع غزة، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات، فيما لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

https://twitter.com/i/web/status/1537958512243843110 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جهتها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه مدينة عسقلان، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية إطلاق واحدة فقط. وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لحماس صباح اليوم السبت.

وأضافت الوسائل الإعلام الفلسطينية، "سمع دوي انفجارات وسط قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "موقعا تابعا لأحد الفصائل في وسط غزة أصيب بعدة غارات جوية إسرائيلية".

وفي نفس السياق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، دون أن يذكر المصدر، أن "إسرائيل تدرس ما إذا كان الصاروخ قد أطلقه مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي ردًا على مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوّات الإسرائيليّة أمس الجمعة في جنين.

وكان قد اعلن الفلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة مفتوحة في شمال قطاع غزة بعد سقوط منطاد المراقبة هناك، ولم تقع إصابات في الجانب الفلسطيني، والوسائل الإلكترونية الموجودة على المنطاد بما في ذلك الكاميرا موجدة بيد الجناح العسكري التابع لحركة حماس.