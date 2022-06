إطلاق صاروخ من قطاع غزة على اسرائيل، والجيش الإسرائيلي يرد بـ "غارات جوية"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مسلحون فلسطينيون أطلقوا الليلة الماضية صاروخا باتجاه مدينة عسقلان، مؤكدا في وقت لاحق، أنه "شن غارات داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق الصاروخ".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة أشكلون (عسقلان)"، مضيفا على حسابه في "تويتر"، "يذكر أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية..يتبع لاحقا".