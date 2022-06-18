تقرير: روسيا قصفت قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

أضافت الصحيفة، نقلا عن عسكريين أمريكيين: إن "قوات الروسية نفذت قبل أيام، عمليات ضد التحالف الدولي في سوريا

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن مقاتلات روسية هاجمت في وقت سابق من هذا الشهر قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن عسكريين أمريكيين قولهم: إن "قوات الروسية نفذت قبل أيام، عمليات ضد التحالف الدولي في سوريا، ومنها استهداف مقاتلتين من طراز سوخوي موقعاً في قاعدة التنف (جنوب شرق سوريا)"، مشيرة إلى أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة قبل القصف بأنها سترد على هجوم مزعوم ضد قوات النظام السوري، حسب موقع العربية.

ونفذت روسيا، الأربعاء، غارات جوية على ثكنة التنف بالقرب من الحدود السورية مع الأردن في جنوب شرق سوريا، حيث يتمركز ما يصل إلى 200 جندي أميركي في قاعدة التنف كجزء من الحملة الأميركية لتوجيه الشركاء المحليين لمحاربة مقاتلي تنظيم داعش.

وتقع قاعدة "التنف" التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على بعد 24 كم غرب معبر "التنف" (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري- العراقي- الأردني، في محافظة حمص.

ويقول مسؤولون عسكريون إن هناك قرابة 900 جندي أميركي في سوريا. وبالإضافة إلى التنف، تقوم القوات الأميركية بتدريب وتقديم المشورة للقوات الكردية السورية في القطاع الشرقي من البلاد.

يأتي هذا التصعيد فيما تشتد المواجهة خارج الحلبة العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية الحرب التي تشنها الأخيرة في أوكرانيا، منذ فبراير/شباط الماضي.