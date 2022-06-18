حراك ليبي في مصر: إجماع على منع عودة الحرب

كانت أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة بليبيا قد انطلقت في القاهرة

شهدت العاصمة المصرية، أمس الجمعة، حراكاً سياسياً وعسكرياً ليبياً واسعاً، يضاف إليه قيام مصر بترتيبات لعقد لقاءات بين عدد من قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

ويأتي هذا الحراك قبيل اجتماع كان متوقعاً عقده في القاهرة أمس، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، حسب موقع العربي الجديد.

وكان مسؤول ليبي قد أكد لوكالة "الأناضول"، قبل اجتماع المشري وصالح بحضور وليامز، أن اللقاء سيبحث "المواد الخلافية التي لم يُتفق عليها في الاجتماعات الدستورية. وتتركز نقاط الخلاف حول السماح لدخول العسكريين السياسة من عدمه، ومدى إمكانية مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات، والحكم المحلي".

وكانت أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة بليبيا قد انطلقت في القاهرة، في 12 يونيو/حزيران الحالي، لمدة أسبوع، لإيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لمرور البلاد نحو الانتخابات.

ويأتي الحراك في إطار الجهود للتوصل إلى توافق ليبي حول حل أو مخرج من المأزق الراهن في البلاد، خصوصاً مع اقتراب انتهاء صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمقرر انتهاؤها في 24 يونيو/حزيران الحالي.

وتشهد القاهرة حراكاً ليبياً واسعاً وسط سلسلة من الاجتماعات على المستويين السياسي والعسكري، علاوة على اجتماعات لمكونات المشهد الليبي مع المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الليبي منذ مطلع الأسبوع الماضي.