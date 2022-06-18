غانتس يدعو الإسرائيليين إلى الانصياع للتعليمات وعدم السفر الى تركيا

"إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لشن هجوم، وتستعد للرد بقوة على أي أذى يلحق بالمواطنين"

ودعا وزير الدفاع بني غانتس الإسرائيليين المقيمين في تركيا إلى "الانصياع لتعليمات مسؤولي الأمن". وأضاف غانتس أن "إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لشن هجوم، وتستعد للرد بقوة على أي أذى يلحق بالمواطنين الإسرائيليين في أي مكان".

وبحسب مصادر أمنية، فإن هناك مجموعات إرهابية إيرانية غير مكتشفة تحاول "مطاردة إسرائيليين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التعرف عليهم في مواقع سياحية كبرى في اسطنبول، بغرض الاختطاف أو إطلاق النار.

جاء هذا بعد استمرار البحثشوارع اسطنبول اليوم (السبت) عن خلية بقيادة إيران مصممة على إيذاء الإسرائيليين، وبعد ان تمكن الموساد التركي وقوات الأمن من إحباط هجوم واحد على الأقل في اسطنبول.

وبعد ان اعلنت اسرائيل ان "إيران تخطط لشن هجوم في تركيا في نهاية هذا الأسبوع"وتأتي هذه القرارات في أعقاب تقييم للوضع أجراه، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.