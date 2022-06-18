في أعقاب إطلاق الصاروخ: غانتس يجمد إضافة تصاريح العمل لسكان غزة

كانت إضافة تأشيرات العمل للفلسطينيين المشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني

بعد تقييم أمني أجري الليلة (السبت)، قرر وزير الأمن الاسرائيلي بني غانتس تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 2000 أخرى.

وكانت إضافة تأشيرات العمل للفلسطينيين المشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني​​، وبعد إطلاق الصاروخ على دولة إسرائيل ليل الجمعة، تم إلغاؤها.

وقال منسق العمليات في الاراضي الفلسطينية ان "منظمة حماس الارهابية تتحمل مسؤولية كل ما يتم داخل قطاع غزة وخارجه تجاه دولة اسرائيل وستتحمل تبعاته".

في غضون ذلك، أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن بدء مناورة عسكرية في قطاع غزة. وستقوم المنظمة بمحاكاة مناورات عمليات ميدانية مختلفة تشارك فيها عدة وحدات عسكرية بارزة بما في ذلك الصواريخ والمدفعية.

وقال متحدث باسم الجناح العسكري إن المناورة ستتم على مدى أيام، وأنها ستأتي كتحضير واستعداد لأي حملة مستقبلية. وأضاف "هذا في سياق زيادة الجاهزية العملياتية لمقاتلينا مما يؤكد أننا نواصل الرحلة الطويلة نحو التحرير والعودة".