بينيت يحذر: إذا لم يمر تمديد القانون الجنائي في المستوطنات خلال أسبوعين فسينتهي كل شيء

تتزامن مع قرب انتهاء الشهر الجاري فاعلية القانون الجنائي في المستوطنات على أمل أن يدفع ذلك أورباخ إلى دعمه

كشفت هيئة البث الرسمية عبر إذاعة ريشت بيت الأحد، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت كان قد أشار في حديث داخل كتلته قبل عدة أيام، إلى أنه في حال فشل الائتلاف الحكومي في تمرير تمديد القانون الجنائي في المستوطنات، فسينتهي كل شيء.

يتوقع أن يطلب الليكود هذا الأسبوع، من عضو الكنيست نير أورباخ من يمينا الذي جمد عضويته في الائتلاف، دعم حل الكنيست. وبحال رفض ذلك، فمن المحتمل أن يمتنع الليكود عن طرح القانون للتصويت. وتذهب تقديرات المعارضة صوب تأجيل التصويت على حل الكنيست حتى نهاية الشهر، حيث تتزامن مع قرب انتهاء فاعلية القانون الجنائي في المستوطنات على أمل أن يدفع ذلك أورباخ إلى دعمه.

يذكر أن تمديد العمل بقانون المستوطنات يتم في الكنيست كل خمس سنوات، إلا أن المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو تصر على عدم التعاون مع الائتلاف الحاكم لتقصير أمده.