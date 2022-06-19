بعد يوم على قصفه: حماس تقيم من جديد موقعا استطلاعيا يطل على كيبوتس نتيف هعسارا الإسرائيلي

أعربت إحدى سكان الكيبوتس عن مدى قلقها من ذلك الموقع الاستطلاعي الذي ينتصب على بعد 150 مترا من منازلهم

قام نشطاء حماس شمال بيت لاهيا، صباح اليوم الأحد بإعادة ترميم موقع استطلاعي يرتفع فوق السياج الأمني على نحو يثير قلق السكان في غلاف غزة، ولا سيما سكان كيبوتس نتيف هعسارا، وذلك بعد مرور 24 ساعة على قصفه على خلفية إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي حديث أجرته معها إذاعة هيئة البث الرسمية ريشت بيت، أعربت إحدى سكان الكيبوتس سمادار شميلوفي عن مدى قلقها ومخاوفها من ذلك الموقع الاستطلاعي الذي ينتصب على بعد 150 مترا من منازلهم، وقالت متسائلة:

"أود أن أسأل سكان دولة إسرائيل كيف كانوا سيشعرون بحال ارتفع موقع لحماس على بعد 150 مترا من منازلهم؟ إنهم يعيشون حياتهم فيما يتوجب علينا نحن أن نكون قلقين ".

وفي نفس السياق، أجمع مسؤولون أمنيون على أن منظمة متمردة، وليس حماس، هي من أطلقت الصاروخ على عسقلان في نهاية الأسبوع للانتقام لمقتل ثلاثة فلسطينيين في جنين صباح الجمعة. وقرر وزير الأمن عل إثر ذلك تجميد القرار بزيادة عدد العاملين من غزة في إسرائيل. ومن المتوقع أن يمر اليوم 12000 عامل فلسطيني عبر معبر إيريز للعمل في إسرائيل.