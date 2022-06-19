بينيت: قصفنا مواقع لحماس ردًا على إطلاق صواريخ ولا نقبل ذرائع عن فصيل متمرد

"على عكس الأيام التي مرت، لم نعد نبحث عن أعذار للإرهابيين، وليس في حساباتنا متمردين، ولا عذر عن مس كهربائي

أكد رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال كلمته التي ألقاها في الكنيست صباح الأحد أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بغارات جوية الليلةالماضية مستهدفا مواقع لحماس ردًا على إطلاق صاروخ واحد باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أسقطته القبة الحديدية.

وأضاف بينيت "على عكس الأيام التي مرت، لم نعد نبحث عن أعذار للإرهابيين، وليس في حساباتنا متمردين، ولا عذر عن مس كهربائي. بالنسبة لنا، حماس هي العنوان. كان العام الماضي هو العام الأكثر هدوءًا منذ عقد بالنسبة لسكان الجنوب، فقد هبط معدل سقوط الصواريخ من المئات سنويًا إلى 7 صواريخ، دون أي أضرار بشرية او مادية".

وأوضح بينيت أنه منذ "تشكيل الحكومة غيّرنا سياستنا تجاه حماس على عدة جبهات. توقفنا على الفور عن نقل حقائب الدولارات إلى حماس، وانتقلنا من سياسة احتواء إطلاق النار على الإسرائيليين إلى سياسة عدم التسامح بالمطلق. في الوقت نفسه، قمنا أيضًا بتغيير نهجنا تجاه سكان قطاع غزة، وفتحنا أمامهم إمكانية العمل في إسرائيل. متوسط الراتب لسكان غزة حوالي 800 شيكل وفي إسرائيل حوالي 8000 شيكل، ويثني هذا العنصر الكثيرين عن الانخراط في نشاطات حماس ويفصل بين الحمساويين وبين السكان العاديين".

"نحن نصر على أن ينعم سكان أشكلون/عسقلان وسديروت وغلاف غزة بالهدوء التام. لأول مرة، هناك جيل شاب في الجنوب يختبر ما يعنيه الهدوء. هدفنا أن نوفر حياة آمنة وهادئة لسكان الجنوب، إلى جانب الحيلولة دون تعاظم قوة حماس. في الماضي كانوا يشترون الهدوء المؤقت لكنهم دفعوا مقابل تعاظم هذه القوة. هذا العاظم بطيء جدا، وهو الأبطأ منذ سنوات، لأننا نعمل على سد إمكانية تهريب إدخال السلاح عبر رفح، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.

وسنتحرك بقوة في مواجهة أي محاولة لتقويض هذا الهدوء. إن الثمن الذي نفرضه على العدو مقابل أي عمل ضد مواطنينا سيكون باهظاً ومؤلماً.

أود أن أشكر وزير الأمن بيني غانتس والمؤسسة الأمنية على هذا العمل المشترك.

وتابع رئيس الوزراء "نشهد هذه الأيام محاولات إيرانية للمس بإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج.

تعمل قوات الأمن في دولة إسرائيل على إحباط الهجمات الإرهابية قبل وقوعها. سوف نستمر في إيذاء مرسلي الإرهابيين ومرسليهم. قاعدتنا الجديدة هي: من يرسل - يدفع.

في الوقت نفسه ، حذرنا مواطني إسرائيل من عدم السفر إلى تركيا في هذا الوقت إذا لم يكن ذلك ضروريًا، مع التركيز بشكل خاص على اسطنبول. الخطر هناك لا يزال مرتفعا. وأدعو مواطني إسرائيل لتحمل المسؤولية الشخصية والحفاظ على أمنهم.

إلى جانب العمل الأمني، نواصل العمل بحزم لصالح جميع المواطنين في البلاد. سيقوم وزير الأمن بموافقة الحكومة على للدفع بحصة الأسد من خطة إصلاح "نيفش أحات" لصالح المعاقين في الجيش الإسرائيلي".

كما تطرق بينيت إلى الارتفاع بتكاليف المعيشة حيث قال "ما زلنا نكافح ارتفاع تكاليف المعيشة. من الضروري أن نعرف أن الأسعار في إسرائيل ارتفعت خلال العقد الماضي، وعلى الرغم من أن التضخم في إسرائيل يعد حاليًا من أدنى المعدلات في العالم، إلا أن المستوى العام للأسعار مرتفع ببساطة. ويعمل اليوم كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية أفيغدور ليبرمان على قرار لتشجيع دخول الشركات الأجنبية إلى سوق التجزئة في إسرائيل.

فالمنافسة هي من أهم ركائز محاربة ارتفاع تكاليف المعيشة. أقول هذا بصفتي رئيس تنفيذي سابق - القوة الأقوى هي المنافسة، هذه هي الطريقة الوحيدة لخفض الأسعار، وسنواصل زيادة المنافسة من أجل خفض تكلفة المعيشة في إسرائيل في جميع المجالات.