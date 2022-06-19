تقرير: هجوم بطائرة مسيرة وراء انفجار غامض على موقع حساس للصواريخ الباليستية الإيرانية

دوائر أمنية تدرس الآن طبيعة الهجوم وأهدافه فيما تقول المعارضة إنه انفجار بطائرة مسيرة على قاعدة لتطوير صواريخ

أفادت صحيفة القبس الكويتية، صباح اليوم (الأحد)، عن وقوع انفجار غامض في غرب طهران ليلة الجمعة (أي فجر السبت) عقب هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة لتطوير صواريخ باليستية، بحسب يسرائيل هيوم. وأضافت هذه المصادر أن "دوائر أمنية وعسكرية تدرس الآن طبيعة الهجوم وأهدافه وكيفية تنفيذه".

وبحسب مصادر إيرانية، نقلت الصحيفة عن صحفي إيراني يعيش في المنفى، تعرض قاعدة استراتيجية للحرس الثوري غربي طهران لهجوم في تلك الليلة.

وأشارت بعض المصادر إلى احتمال ضلوع طائرات بدون طيار بهذا الهجوم الذي استهدف مراكز أبحاث في القاعدة متخصصة في تطوير وإنتاج الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الباليستية.

وبالرغم من عدم توفر مصادر تؤكد الأمر فقد أفيد بأن الهجوم نفذ على ما يبدو بطائرات مسيرة، تم تجميعها في الموقع ثم أقلعت من مواقع داخل إيران، ومن منطقة تبعد 10 كيلومترات فقط عن القاعدة التي تعرضت للهجوم. وبحسب المزاعم فإن القاعدة المستهدفة تعتبر من أهم المجمعات الصناعية العسكرية في إيران.