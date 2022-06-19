إيران للإمارات: نعطي أولوية قصوى لتحسين العلاقات مع جيراننا

نشرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران هذا التصريح بعد يوم على تصريح الإمارات العربية المتحدة بشأن قلقها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره الإماراتي في اتصال هاتفي الأحد إن "طهران تعطي أولوية قصوى لتحسين العلاقات مع جيرانها".

وكانت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، قد نشرت هذا التصريح بعد يوم على تصريح الإمارات العربية المتحدة بشأن قلقها من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

قال مبعوث الإمارات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إنه يأمل أن تتعاون إيران مع الوكالة لتوفير الأمن للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، شدد وزير الخارجية الإيراني في حديث مع نظيره الإماراتي، على الأولوية التي توليها طهران لجيرانها في سياستها الخارجية، ودعاها إلى إجراء مشاورات بهدف تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.