الرئيس الإسرائيلي لإردوغان :"يجب مواصلة الجهود المشتركة لإحباط الهجمات ضد إسرائيليين".

جاء هذا على خلفية التحذيرات من هجوم ايراني ضد إسرائيليين على الأراضي التركية

على خلفية التحذيرات من هجوم ايراني ضد إسرائيليين في إسطنبول، أجرى اليوم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، شكر هرتسوغ خلالها إردوغان على الجهود التي يبذلها لإحباط هجمات على الأراضي التركية ضد إسرائيليين، وفي المكالمة بين الاثنين شدد الجانبان على المساهمة الكبيرة للتعاون في الثقة التي بنيت بين الحكومات والشعوب.

وشدد الرئيس الإسرائيلي خلال المكالمة بحسب البيان الصادر عن مكتبه على أن التهديد لا زال قائما، وانه يجب مواصلة الجهود المشتركة لإحباط الهجمات التي تستهدف الإسرائيليين، واتفق الاثنان على مواصلة العمل لصالح السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حوار مفتوح ومتواصل.

وعلى صعيد متصل صرح رئيس الحكومة نفتالي بينيت صباح اليوم بأن إسرائيل تواصل العمل في أعقاب التحذيرات لمحاولات ايرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين على الأراضي الإسرائيلية، وأعلن :سنواصل استهداف مرسلي والمخربين ومرسلي مرسليهم، قاعدتنا الجديدة هي : من يرسل -يدفع الثمن". وأضاف :"الخطر في إسطنبول لا زال مرتفعا، يجب على مواطني إسرائيل التصرف بمسؤولية حيال أمنهم".

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أنه في نهاية الأسبوع قام رجال أمن اسرائيليين وأتراك بعملية غير مسبوقة في أسطنبول لإحباط مخطط ايراني لقتل وخطف مواطنين إسرائيليين، مسؤولون إسرائيليون حذروا بأنه بدافع اليأس اصدروا تعليمات لخلياتهم في تركيا، والمكونة من ايرانيين ومواطنين أتراك تم تجنيدهم، بأن يقوموا بقتل الإسرائيليين بأي ثمن-وإن كانت هناك حاجة بأن يقوموا بالقيام بفحص الجوازات بحثا عن إسرائيليين.