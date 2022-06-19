الرئيس المصري يؤكد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن

بسام راضي، "الرئيس السيسي رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر"

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم بظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن "الرئيس السيسي رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر"، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع الدول الثلاث على المستويين الرسمي والشعبي، حسب موقع مصرواي.

وأضاف بسام راضي، أن ملك الأردن والعاهل البحريني أشادا بالروابط الوثيقة التي تجمع بين الدول الثلاث، كما أكدا حرصهما على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلاً عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً.

وأشار بسام راضي إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وجاء ذلك خلال القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس السيسي، اليوم الأحد، في شرم الشيخ مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات؛ بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، كما رحب القادة، بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.​