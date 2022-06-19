وزير الخارجية الاسرائيلية يزور تركيا الخميس القادم

يأتي هذا على خلفية التهديدات المتواصلة لاستهداف ايراني لإسرائيليين على الأراضي التركية

في أعقاب توثيق وتعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا، والتحذيرات الأمنية للإسرائيليين من زيارة تركيا، سيجري وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد الخميس القادم زيارة قصيرة إلى تركيا يجتمع خلالها مع وزير الخارجية مولود تشاويش اوغلو، يأتي هذا وفقا لما أعلنه الجانبان مساء اليوم.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في وقت سابق اليوم مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، وذلك على خلفية حالة التأهب لاستهداف إسرائيليين على الأراضي التركية، وشكر هرتسوغ الرئيس اردوغان على الجهود التي تبذلها سلطاتها "لإحباط هجمات ايرانية على الأراضي التركية" مشددا على "أن التهديد لا زال ساريا" كما أكد الجانبان على أهمية المساهمة الكبيرة للتعاون بين الطرفين "للثقة التي تتشكل بين الحكومتين والشعبين".

ويشار الى أنه رغم التحذيرات والجهود التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لتحذير مواطنيها، إلى أن هناك المئات من الإسرائيليين الذين يقضون رحلات سياحية في العاصمة التركية.