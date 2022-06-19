إسرائيل/وزير الامن الداخلي يناقش ارتفاع عدد جرائم القتل في المجتمع العربي مؤخرا

الشرطة الاسرائيلية تقر اتخاذ عدد من الخطوات الجديدة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

على ضوء ارتفاع جرائم القتل خلال الأيام الأخيرة، وخصوصا في المجتمع العربي، عقد وزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف مساء اليوم تقييما خاصا للأوضاع في محطة شرطة الجليل الغربي، وصرح بحسب القناة الاسرائيلية "13" إن "تدهور الأوضاع خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب جرائم القتل في الشارع العربي، يشكل ضربة قاسية لكفاحنا ضد الجريمة، هذه الحوادث لن تدعنا نتخلى عن كفاحتنا الجريمة في الشارع العربي، وإنما العكس".

وأضاف بار-ليف :"رغم التدهور في الأيام الأخيرة، كفاحنا الجريمة في الشارع العربي، هو صحيح وأثبت نفسه خلال العام المنصرم- لكنه طويل، معقد وصعب ، وتوجد هناك لحظات من الرضا، الى جانب لحظات من الأسف والخيبة. نحن مصممون على مواصلة كفاحنا للمجرمين بالوسائل المتوفرة لدينا. ولا يوجد لي أدنى شك بأننا سننجح، نحن لا نقبل أن يكون هذا التدهور باعتباره مسألة مصير، وشرطة إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإلقاء القبض على القتلة، ومرسليهم وغيرهم من مرتكبي الجرائم. أشد على يدي الشرطة التي تواصل مكافحة الجريمة بعزم".

وشارك في تقييم الوضع كل من المدير العام لوزارة الأمن الداخلي، مفوض الشرطة كوبي شبتاي، قائد منطقة الشمال يورام سوفير، رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة وغيرهم.

وقتل خلال الشهر الماضي 13 شخصا من المجتمع العربي، في حين قالت الشرطة بأنها أحبطت 50 محاولة قتل أخرى، وصرح مفوض الشرطة كوبي شبتاي خلال اجتماع عقده صباح اليوم في حيفا إنه "منذ بدء هذا العام أحبطنا عشرات حالات القتل" واضف شبتاي "غالبتها في المجتمع العربي، ايضا زادت لدينا بمئات المرات كمية لوائح الاتهام بسبب محاولات القتل". واقر خلال الاجتماع اتخاذ عدد من الخطوات الجريمة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.