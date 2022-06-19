السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني "رفضنا تسليمهم الرصاصة، بل ونطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبو عاقلة".

بعد مرور 40 يوما على مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، إسرائيل بتسليم البندقية التي استخدمت في قتلها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الحفل التأبين الذي أقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية "رفضنا تسليمهم الرصاصة، بل ونطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبو عاقلة".

ويؤكّد الفلسطينيّون أنّ الرصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، ورفضوا طلب الجانب الإسرائيلي إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحافيّة، مشدّدين على أنّ كلّ "المؤشّرات والدلائل والشهود يؤكّدون اغتيالها من جانب وحدات خاصّة إسرائيليّة".

ونشرت قناة الجزيرة، الأسبوع الماضي، صورة لرصاصة من عيار 5.65 قالت إنها استخدمت في قتل أبو عاقلة وموضحة أن هذا النوع مخترق للدروع ويستخدمه الجيش الاسرائيلي.

من جهته، أشار مدير قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية وليد العمري إلى أن السؤال اليوم "لم يعد عن هوية القاتل". وقال العمري إن قناة الجزيرة قررت ملاحقة مرتكبي عملية القتل في كافة الهيئات القانونية الدولية.

من جانبها أكدت عائلة الصحافية مواصلتها المطالبة بالتحقيق في مقتل ابنتها ومعاقبة الفاعلين. وقال شقيقها أنطون أبو عاقلة خلال حفل التأبين "نحن لا نطالب سوى بالعدالة لشيرين".

ووقع مئات من المشاركين في التأبين الذي أقيم في قصر رام الله الثقافي وتخلله معرضا للصور الخاصة بالصحافية على عريضة تطالب الهيئات الدولية بالإسراع في التحقيق في حادثة القتل.

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضة بصورة قاطعة امكانية إجراء تحقيق مشترك حول مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، وصرح عباس في مراسم تشييعها في المقاطعة برام الله :"نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة، ونرفض إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الإسرائيلية، هم من ارتكبوا الجريمة ولا يوجد لدينا ثقة بهم".

وكانت قناة الجزيرة قد أعلنت عن مقتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة (51 عاما) خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين وذلك خلال تغطيتها الأحداث، حيث أصيبت برأسها بصورة حرجة أدت لاحقا الى وفاتها، كما أصيب صحافي آخر برصاصة في ظهره ووصفت حالته بالمتوسطة.