جاريد كوشنير وايفانكا ترامب يزوران إسرائيل الاثنين

سبب الزيارة ليس واضحا بعد لكنهما سيصلان إسرائيل صباح الاثنين وانهما استقلا طائرة متوجهة لاسرائيل من ميامي

افاد موقع "واينت" الإسرائيلي ان مستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنير يصل غدا إلى إسرائيل برفقة زوجته ايفانكا ترامب، ونقل الموقع عن شهود عيان بأن الزوجين صعدا طائرة لشركة "ال عال" متوجهة إلى إسرائيل من ميامي، وأنهما كانا جالسين في درجة رجال الأعمال، وتواجد على نفس الرحلة وزير السياحة الإسرائيلي يوآل رزبوزوف.

وأفيد أن سبب زيارة الزوجين إلى إسرائيل ليس واضحا،، لكن الموقع علم بأنه من المتوقع أن يصلا إسرائيل صباح يوم غد.

ويشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت الشهر الماضي بأن صندوق الاستثمارات الخاص Affinity Partners التابع لجاريد كوشنير، سيستثمر ملايين الدولارات من الحكومة السعودية في شركات هايتك إسرائيلية، وأفيد أن هذا يعتبر الاستثمار العلني السعودي الأول في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن الاستثمار السعودي بالشركات الإسرائيلية بالاضافة الى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدية، يمكنه ايضا أن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية تجاه ابرام اتفاق تطبيع بين البلدين. وأفيد بأن كوشنير بعد تركة البيت الأبيض استغل علاقاته في الشرق الأوسط وعلى رأسها العلاقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونجح بتجنيد ثلاثة مليارات دولار لصندوق الاستثمار الذي يملكه، من هذا المبلغ تم الحصول على ملياري دولار من صندوق الاستثمار الحكومي السعودي، والذي يرأسه محمد بن سلمان نفسه.

وذكر التقرير أن كوشنير يحاول استقطاب استثمارات من دول عربية غنية أخرى إلى إسرائيل بينها الإمارات وقطر، صندوق الاستثمار Affinity Partners الذي يملكه كوشنير يأمل ايضا بحسب الصحيفة، بإحضار تقنيات إسرائيلية الى أندونيسيا أكبر دولة إسلاميه في العالم من ناحية عدد السكان.