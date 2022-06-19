تقرير: مخاوف على حياة الإسرائيليين من السفر الى مصر، الأردن، الامارات والبحرين

يأتي هذا في ظل المخاوف المتزايدة من سفرهم الى تركيا بسبب امكانية استهدافهم من جانب ايران

المخاوف من استهداف ايران لاسرائيليين في الخارج تتوسع، حيث أفادت القناة الاسرائيلية "13" مساء اليوم أن القلق هو بأن ايران لا تركز على استهدف الإسرائيليين الذين يمكثون في تركيا فقط إنما ايضا على من يتواجدون في دول عربية أخرى.

وأفادت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين عبروا عن مخاوفهم وخشيتهم من أن يصل التهديد على حياة الاسرائيليين الذين يمكثون في الأردن، مصر ،دولة الامارات والبحرين، وقالوا إنه حاليا لا يوجد حدث محدد بالخصوص في هذه المرحلة، لكن مسؤول سياسي قال :"إن تواصلت الجهود الايرانية-ستؤدي الى مخاطر على حياة الاسرائيليين في هذه الدول".

وأضاف المسؤول "أنا كنت سأوصي الإسرائيليين عدم السفر إلى هذه الدول، وإن قرروا السفر يجب عليهم اتباع التعليمات الأمنية والانتباه الى كل حدث استثنائي. حاليا يوجد تحذير من السفر إلى هذه الدول لكنه ليس بمستوى التحذير الى تركيا.

ويشار الى أن وزير الخارجية الاسرائيلي سيزور تركيا الخميس وسيجتمع مع نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو، وتأتي الزيارة في ظل المخاوف الإسرائيلية المتزايد من هجوم ايراني ضد إسرائيليين على الأراضي التركية.