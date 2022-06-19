إسرائيل: نصب خيام في تل أبيب احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

تم نصب خيام احتجاجية في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة مثل بئر السبع وبرديس حنا وروش هاين

إحتجاجا على الارتفاع العالمي في الأسعار، وخاصة أسعار منازل السكن، نصب العشرات من الأشخاص اليوم الأحد، الخيام في شارع روتشيلد في إسرائيل للتعبير عن رفضهم للأوضاع.

وقال يوتام هارباز، وهو أول من نصب خيمته في الشارع، "أنا أعيش في شقة مشتركة في حي نيفيه شانان في تل أبيب وقد أتيت للاحتجاج على الزيادات الجنونية في الإيجارات" مؤكدا "نريد إحداث تغيير حقيقي، ليس فقط في إسرائيل".

ومن جانبه، قام ايدو بن نون، وهو شريك يوتام هارباز بنصب خيمته في الشارع وقال "سنبقى هنا مهما استغرق الأمر. الهدف هو إعادة مسألة ارتفاع أسعار المنازل إلى جدول الأعمال، هذه المرة بهدف التغيير الحقيقي"، حسب موقع "والا" الإسرائيلي.

وفي نفس السياق، قال جيل شاحار، مبادر الحركة في بارديس حنا وسط اسرائيل، "أصبحت تكلفة المعيشة لا تطاق، ليس فقط للشباب، ولكن أيضًا للعائلات التي لا تستطيع إنهاء الشهر. ندعو الجميع للانضمام إلينا".

وتم نصب خيام احتجاجية في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة مثل بئر السبع وبرديس حنا وروش هاين، ويتوقع المنظمون وصول العشرات من المشاركين في الساعات القادمة.

وتأتي هذه الحركة بمثابة صدى لانتفاضة الخيام عام 2011، أهم حركة اجتماعية في تاريخ البلاد، والتي بدأت بنصب الخيام على نفس الجادة الراقية.

ومن المقرر أيضًا تنظيم مظاهرة كبيرة ضد زيادة الأسعار في 2 يوليو/تمُّوز.