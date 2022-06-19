غزة: برج المراقبة التابع لحماس لم يتم تدميره بالكامل تفاديا لوقوع تصعيد

اسرائيل لم ترغب بالتسبب بضحايا بصفوف حماس تفاديا لوقوع تصعيد مع قطاع غزة

افادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم ان برج المراقبة التابع لحركة حماس امام بلدة "ناتيف هعسارة" في غلاف غزة الجمعة الماضية- لم يتم تدميره. وأفيد اليوم أن السبب لذلك هو أن الجيش الإسرائيلي لم يرغب باستهداف نشطاء حماس وفضل استهدافه بمروحية حربية حتى يسبب ضرر فقط للمبنى، وذلك تفاديا لوقوع تصعيد مع القطاع.

الصاروخ الذي استهدف برج المراقبة كان بخط أفقي وليس خطا رأسيا، لذلك بقي البرج مكانه. حاليا، تحول برج المراقبة في مواقع التواصل الاجتماعي الى رمز انتصار رمزي لحماس، حيث ظهرت لافتة على البرج علقت تجاه البلدة الإسرائيلية وقالت "ناتيف هعسارة-قريبا خارج فلسطين".

برج المراقبة الذي استهدفه الجيش الاسرائيلي في شمال قطاع غزة تسبب خلال الأشهر الأخيرة بذعر لدى سكان البلدة الاسرائيلية -حيث ارتفع فوق السياج الأمني بصورة تطل تجاه شبابيك منازلهم. ولم يمر 24 ساعة على استهداف برج المراقبة السبت وبدأ حماس بترميمه وتصليحه