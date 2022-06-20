إسرائيل: هجوم إلكتروني قد يكون سبب إطلاق الإنذارات في القدس وإيلات

قالت إذاعة الجيش إن السلطات المعنية صدرت لها تعليمات باتخاذ إجراءات وقائية ضد التهديدات.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن تفعيل صفارات الإنذار أمس الأحد في القدس وإيلات، كان مردها إلى إنذار كاذب بوجود هجوم سيبراني إيراني على المدينتين، في ما اشتبهت المديرية الوطنية للأمن السيبراني (INCD) في أن "هجوما إلكترونيا كان وراء عطل في النظام" وهو ما أكدته اللجنة بعد وقت قصير من نشر التقرير الأولي.

وقالت إذاعة الجيش إن السلطات المعنية صدرت لها تعليمات باتخاذ إجراءات وقائية ضد التهديدات،

ومن جهته افاد نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وعضو الكنيست يائير غولان عن حزب"ميرتس" ، إن "إسرائيل تستعد لمحاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إلكترونية" وتابع "لم يتم اختراق نظام الانذار لكنه مقلق للغاية"مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك خرق ، فيجب إغلاقه على الفور."

وكان قد سمع دوي صفارات الإنذار لقرابة الساعة أمس الأخد في القدس (وسط البلاد)وإيلات (جنوب البلاد) بسبب خلل في نظام الإنذار ، "على الرغم من أن السبب لا يزال مجهولا"

وفي السياق سمع دوي صافرات الإنذار في ساعات الليل من الجمعة إلى السبت المنصرمين، في الجنوب حيث أطلق صاروخ من غزة باتجاه عسقلان قبل أن تعترضه "القبة الحديدية".