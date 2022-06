السفارة الأوكرانية تنتقد إسرائيل لعدم تقديم العلاج للجنود الأوكرانيين

أطلقت السفارة الأوكرانية في إسرائيل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد من خلالها السلطات الإسرائيلية لـ "التأخير المستمر" في تقديم العلاج للجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا في الحرب ضد روسيا.

ونشرت السفارة الأوكرانية أمس الأحد، على الحسابات الرسمية لها على تويتر و فيسبوك صورة لجندي أوكراني يدعى ديليل ويبلغ من العمر 19 عامًا، فقد ساقيه في هجوم روسي ويحتاج الآن إلى زراعة طرف صناعي.

وقالت السفارة، "لا يوجد عذر لتأخير تقديم المساعدة الطبية للجرحى الأوكرانيين" مضيفة، "فقد العديد من الأوكرانيين أجزاء من أجسادهم بسبب الهجمات الروسية، وتعتبر إسرائيل خبيرة دولية في مجال الأطراف الاصطناعية، نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم المساعدة لـ "ديليل" والعديد من الأوكرانيين الآخرين"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.