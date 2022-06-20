السفارة الأوكرانية تنتقد إسرائيل لعدم تقديم العلاج للجنود الأوكرانيين

قالت السفارة، "لا يوجد عذر لتأخير تقديم المساعدة الطبية للجرحى الأوكرانيين"

أطلقت السفارة الأوكرانية في إسرائيل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد من خلالها السلطات الإسرائيلية لـ "التأخير المستمر" في تقديم العلاج للجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا في الحرب ضد روسيا.

ونشرت السفارة الأوكرانية أمس الأحد، على الحسابات الرسمية لها على تويتر و فيسبوك صورة لجندي أوكراني يدعى ديليل ويبلغ من العمر 19 عامًا، فقد ساقيه في هجوم روسي ويحتاج الآن إلى زراعة طرف صناعي.

وقالت السفارة، "لا يوجد عذر لتأخير تقديم المساعدة الطبية للجرحى الأوكرانيين" مضيفة، "فقد العديد من الأوكرانيين أجزاء من أجسادهم بسبب الهجمات الروسية، وتعتبر إسرائيل خبيرة دولية في مجال الأطراف الاصطناعية، نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم المساعدة لـ "ديليل" والعديد من الأوكرانيين الآخرين"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

https://twitter.com/i/web/status/1538411508442578947 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعبر السفير الأوكراني عن خيبة أمله من عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها فيما يتعلق بمعالجة الجرحى، كما أنها لم تنقل الإمداد الكامل بالسترات والخوذات التي وعدت بها.

ولم يكن هذا أول منشور من السفارة الأوكرانية ينتقد عدم دعم إسرائيل لأوكرانيا، حيث نشرت السفارة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران، صورة لطفل أوكراني تقول إن إسرائيل يجب ألا تظل غير مبالية بينما "القوات الروسية تقتل وتغتصب الرجال والنساء والأطفال كل يوم".

وكان السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك، قد عقد مؤتمرا صحفيا في تل أبيب لتشجيع إسرائيل مرة أخرى على أن تكون أكثر سخاء في مساعدة بلاده في حالة حرب، "لا سيما فيما يتعلق بالتسلح"

كما شجب السفير الأوكراني "التناقض بين أقوال وأفعال إسرائيل"، مشيرا إلى أن "كييف تلقت حتى الآن 10 في المئة فقط من كمية الخوذات والسترات الواقية التي تعهدت إسرائيل بتوفيرها"، وطالب إسرائيل "الترحيب بالجنود المبتورين في مستشفياتها لتجهيزهم بأطراف اصطناعية"، مؤكدا أن 250 جنديا استفادوا بالفعل من مثل هذا العلاج في عدة دول أوروبية.