الضفة الغربية: إعتقال 13 فلسطينيا من بينهم 4 أشخاص من المشتبه بهم في أنشطة حماس

قال الجيش الإسرائيلي، إن "القوات اعتقلت أربعة من المشتبه بهم في أنشطة حماس"

قامت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة الحدود، ليلة أمس الأحد، بإعتقال 13 شخصا مطلوبا في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية من بينهم أربعة من المشتبه بهم في أنشطة حماس وموظفون في شركة العزيل (شركة تجارية)"، كما صادرت أسلحة غير قانونية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "هذا جزء من أنشطة جيش الدفاع وجهاز الأمن العام أمام مراكز قوة حماس في الضفة الغربية"وأضاف "تم العثور على سلاحين وقنبلتين يدويتين بشكل غير قانوني، في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس خلال العملية"، مؤكدا أنه "اندلعت أعمال شغب عنيفة تم خلالها إلقاء الحجارة على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي ردت بتفريق المتظاهري"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا في جميع العمليات".

وبحسب البيان، اعتقلت القوات الإسرائيلية اثنين من المطلوبين في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم، و"في إطار العملية، اندلعت مواجهات مع عدد من الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف والمتفجرات على جنود الجيش الإسرائيلي".

وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، اندلعت أعمال شغب عنيفة تم خلالها إلقاء الحجارة وإلقاء المتفجرات على قوات الجيش التي ردت بتفريق المتظاهرين.