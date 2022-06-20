الهدنة تنهي اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في شمال غرب البلاد

بموجب الهدنة أعادت الفصائل مقرات أحرار الشام وعادت إلى مواقعها السابقة. وأنهى الاتفاق شبح إطالة أمد القتال.

ذكر سكان ومصادر من المعارضة السورية إن اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا انتهت، أمس الأحد، بعد الاتفاق على هدنة، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من اندلاع حرب داخلية أوسع بين معارضي حكم الرئيس بشار الأسد.

وبموجب الهدنة أعادت الفصائل مقرات أحرار الشام وعادت إلى مواقعها السابقة. وأنهى الاتفاق شبح إطالة أمد القتال.

وقال مفاوضون من المعارضة المسلحة لوكالة رويترز إن "تركيا، التي تحتفظ بآلاف القوات داخل شمال غرب سوريا، توسطت في اتفاق بين فيلق الشام وجبهة الشام وجيش الإسلام وأحرار الشام".

ووتعتبر منطقة شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود التركية، آخر منطقة لا تزال في أيدي مقاتلين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري، لكن السيطرة مقسمة بين فصائل جهادية ومسلحين آخرين تدعمهم تركيا.

وتفصل الاختلافات الأيديولوجية بين الإسلاميين المسلحين والجماعات القومية في الجيش السوري الحر المعارض التي تجمعت تحت راية ذلك الجيش الذي يحظى بدعم تركيا.

وفي السياق لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات، السبت المنصرم، في قتال بين الفصائل بالقرب من مدينة الباب في محافظة حلب شمال غرب سوريا.

ودفعت الاشتباكات "هيئة تحرير الشام"، (الفرع السابق لتنظيم القاعدة( إلى الانتشار في مناطق خاضعة لسيطرة خصومها في "الجيش السوري الحر" المعارض، مما أثار مخاوف من سعيها للتوسع خارج المناطق التي يسيطرون عليها في محافظة إدلب إلى منطقة عفرين.