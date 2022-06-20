إسرائيل: تسجيل أكثر من 10000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والصحة تطالب المستشفيات بإعادة فتح وحدات الوباء

طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من المستشفيات إعادة فتح وحدات وباء كورونا لاستقبال الإصابات الجديدة

طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من المستشفيات إعادة فتح وحدات وباء كورونا لاستقبال الإصابات الجديدة، حيث تواجه البلاد موجة سادسة من الإصابات، وأشارت الوزارة إلى تسجيل أكثر من 10000 حالة جديدة في الـ 24 ساعة المنصرمةو 168 شخصا في حالة خطيرة، بما في ذلك 32 حالة تستعين بأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الوزارة أن من بين 26192 شخصا تم اختبارهم أمس الأحد ، كان معدل الإيجابية لاختبارات الفحص 38 في المئىة، وأضافت أنه في الأسبوع المنصرم، توفي 13 شخصا بسبب كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ مارس/آذار من عام 2020 إلى 10908 حالة.و

وذكرت تقارير إعلامية مقربة من وزارة الصحة أنه قد يصبح ارتداء الأقنعة (الكمامات) في الأماكن المغلقة إلزاميا مرة أخرى في الأيام المقبلة ويوصى به حاليا لمواجهة زيادة عدد الإصابات. وتحث السلطات الصحية السكان المعرضين للخطر على تجنب التجمعات الكبيرة.

وفي السياق تم تلقيح 819.614 مواطن بالجرعة الرابعة في ما استفاد من الجرعة الثالثة 4.497.315 والجرعة الثانية 6.143.251 والجرعة الأولى 6.711.084 لحد الآن