تقرير: مقتل 15 عسكريا سوريا وإصابة اثنين في هجوم حافلة بالرقة

المرصد:"مقتل 15 عنصراً من قوات النظام جراء هجوم على حافلة في شمال سوريا، في واحد من أكثر الهجمات منذ عامين"

قالت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، إن أنباء أولية أفادت "بمقتل 15 عسكريا وإصابة اثنين في هجوم استهدف حافلة ركاب كانت تسير على طريق الزملة، ضمن جبل البشري بريف الرقة ولم تذكر الوكالة من يقف وراء الهجوم، فيما لم تتبن حتى الآن أي جهة المسؤولية عن الحادث.

ومن جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل 15 عنصراً من قوات النظام صباح الاثنين جراء هجوم على حافلة في شمال سوريا، في واحد من أكثر الهجمات حصدا للقتلى منذ نحو عامين" وأدرج المرصد الاستهداف في إطار "استمرار عمليات تنظيم ’داعش’ في البادية التابعة لريف محافظة الرقة"

ويعتبر هذا الهجوم هو الأعنف منذ هجوم مزدوج استهدف حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأودى حينها بحياة 13 عسكريا أيضا.

ووقع الهجوم وقتها بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق.

وتوعد وزير الداخلية السوري حينها، عقب الهجوم بمحاسبة المسؤولين عن التفجيرين، مشددا على أن سوريا لن تتوقف عن "ملاحقة الإرهابيين"