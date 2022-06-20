إسرائيل: المعارضة تخطط لطرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء الوشيك وفرض انتخابات جديدة

يحتاج المشروع إلى تمرير ثلاثة أصوات في الكنيست بعد الانتخابات التمهيدية، بأغلبية 61 عضوا على الأقل من اصل 120

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن المعارضة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تخطط، الأربعاء الوشيك، لطرح مشروع القانون أولي لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، ويحتاج المشروع إلى تمرير ثلاثة أصوات في الكنيست بعد الانتخابات التمهيدية، بأغلبية 61 عضوا على الأقل من اصل 120 مقعدا.

ومع ذلك ، من المرجح أن يسحب حزب الليكود المعارض بقيادة نتنياهو الاقتراح إذا لم يكن واثقا من حصوله على الأغلبية لأنه لا يريد المخاطرة بالفشل في تمرير التصويت، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فإن "عدم القيام بذلك من شأنه أن يمنع أي مشروع قانون مشابه من أن يُقترح في الأشهر الستة المقبلة"

مع وعد العضو المنشق عن حزب "يمينا" نير أورباخ بعدم التصويت لإسقاط الحكومة بعد إعلان قراره الانسحاب من الائتلاف الحاكم الأسبوع المنصرم ، فإن فرص فوز كتلة نتنياهو بالأغلبية ضعيفة.

ولا تزال لدى المعارضة خيارات أخرى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بما في ذلك التصويت بحجب الثقة، وفشل الحكومة في تمرير الميزانية في الوقت المحدد.

في غضون ذلك ورد أن بينيت عارض دعوات حلفائه لطرح مشروع قانون يحظر على المشرعين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أن يتقلدوت منصب رئيس الوزراء في إسرائيل. ومن الواضح أن الإجراء الذي يمكن أن يمنع انتخاب أي عضو في البرلمان متهم بجريمة لا تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات، موجه ضد نتنياهو الذي يواجه حاليًا عدة قضايا جنائية.

يُزعم أن بينيت قلق من أن التشريع يمكن أن يدفع أورباخ والمشرعين الآخرين إلى الوقوف إلى جانب المعارضة مما يجعل الحكومة الحالية أقرب إلى الانهيار. كما عارضت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد التعديل المقترح للقوانين الأساسية للبلاد الذي كتبه وزير العدل جدعون ساعر.

بينما اقترح بعض أعضاء الائتلاف أن الأمر يستحق تمرير القانون لضمان حرمان نتنياهو من السلطة في الانتخابات المقبل ، يجادل آخرون بأن التصويت قد يضر بالائتلاف الهش.