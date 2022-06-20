"وزير الأمن الإسرائيلي: "جاهزون للرد على أي تهديد إيراني بأي بُعد مادي أو إلكتروني"

غانتس:" إسرائيل سترد بالزمان والمكان والوسائل التي تختارها على أي عدوان إيراني بأي بُعد مادي أو إلكتروني"

جدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم الاثنين، تحذيره لإيران، في حال نفذت أي هجمات ضد إسرائيليين في مدينة إسطنبول التركية، واضاف أن بلاده مستعدة للرد "بكل الوسائل الضرورية إذا نفذ عملاء إيرانيون هجمات ضد إسرائيليين في إسطنبول".

وقال إن إسرائيل "سترد بالزمان والمكان والوسائل التي تختارها على أي عدوان إيراني بأي بُعد مادي أو إلكتروني"،بحسب ما نقلت مواقع إسرائيلية، وتابع غانتس: "لقد حققنا عدة نجاحات في الأشهر الأخيرة في تعبئة العالم لمحاربة إيران، بما في ذلك إبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. يجب ممارسة الضغط والقوة السياسية والاقتصادية".وتابع "نتحرك قدما مع البنتاغون بشأن برنامج تعاون إقليمي آمل أن يمضي قدما في زيارة جو بايدن للشرق الأوسط". ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إسرائيل في 13 يوليو/تموز الوشيك.

جاءت تصريحات بيني غانتس خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، صباح اليوم الإثنين ، وكرر التحذيرات بشأن سفر الإسرائيليين إلى تركيا مع استمرار التهديد الإيراني، ودعا "المواطنين إلى مراعاة التحذيرات. وفي نفس الوقت أعددنا استجابة واسعة النطاق في حالة وقوع هجوم. وإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين سيؤدي إلى تفعيله".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد هدد أمس من أن أي "هجوم ضد إسرائيليين في إسطنبول سيكلف طهران ثمنا باهظا" وأوضح أنه "في حالة إصابة إسرائيليين، فإن إيران ستتحمل المسؤولية

فيما أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن "التهديد لم ينته" متحدثا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، دعا إلى تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين من أجل منع إيران من استهداف إسرائيليين.

ولا يزال ما يقارب ألفي إسرائيلي يتواجدون في تركيا حالياً، بعد أن كان العدد 5 آلاف في وقت سابق من الأسبوع، قبيل الكشف عن تلك الخلايا.