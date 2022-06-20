تقرير: إسرائيل رفعت من وتيرة حربها السرية ضد الخطة العسكرية الإيرانية

إسرائيل كثفت جهودها مؤخرًا لإحباط البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة ضمن عمليات سرية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الإثنين) عن مصادر مطلعة أن إسرائيل كثفت جهودها لإحباط البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ضمن سلسلة عمليات سرية استهدفت مواقع رئيسية، بحسب النشر في معريف.

تأتي التحركات الجديدة في إطار استراتيجية أطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اسم "نظرية الأخطبوط"، وتهدف إلى جعل المواجهة بين إسرائيل وطهران تأخذ مكانها فوق الأراضي الإيرانية، بعد سنوات ركزت فيها الاستراتيجية على عملاء إيرانيين ومبعوثين أجانب في أماكن مثل سوريا.

وقال بينيت أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست في وقت سابق من هذا الشهر "إسرائيل تحارب الأخطبوط الإيراني من رأسه، في كل ساعة وفي كل وقت، ولن نقبل بتعاظم قوته". وأضاف "تلك الأيام التي تمتعت فيها إيران بالحصانة خلال قيامها بالمس بإسرائيل بواسطة عملائها في المنطقة دون أن تصاب بأذى قد ولت وانقضت. نحن نتصرف في أي زمان ومكان".

وبحسب ما ورد كثفت إسرائيل من جهودها ضد إيران خلال العام الماضي، من خلال الهجوم بطائرات بدون طيار على منشآت وقواعد نووية إيرانية.

ولا بد من الإشارة إلى أن سقوط ستة أفراد إيرانيين ضالعين بشكل أو بآخر ببرامج إيران النووية والعسكرية، بظروف غامضة على مدى الأسابيع الأخيرة، أثار تساؤلات حول مدى مسؤولية إسرائيل عن تلك العمليات.

وحذرت إسرائيل رعاياها مؤخرًا من السفر إلى تركيا، خاصة إلى اسطنبول، على وقع تنامي التهديدات الإيرانية بإيذاء الإسرائيليين. وبلغت المخاوف الإسرائيلية ذروتها يوم الجمعة الماضي، عندما نصح وزير الخارجية يائير لابيد ومن ثم وزيرالأمن بيني غانتس السياح الإسرائيليين في اسطنبول بالبقاء في غرفهم وعدم فتح الباب أمام الأجانب، وسط تحذير من أن إيران أوعزت بتنفيذ هجوم فتاك في تركيا.

وقال وزير الأمن بيني غانتس إنه "بعد أكثر من أسبوعين من رفع إسرائيل مستوى الأخطار في تركيا إلى أعلى درجة، لا يزال الإسرائيليون الموجودون فيها في خطر. وكتب أن "دولة إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تركيا ومستعدة للرد بحزم على أي تهديد".

من جانبه، قال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، اليوم، إنه "لا تزال هناك خلايا إيرانية في اسطنبول هدفها الوحيد هو خطف الإسرائيليين وقتلهم"، وتشمل هذه الخلايا سكانا محليين أيضًا".

من ناحية أخرى، قال قائد سابق في الحرس الثوري لوكالة تسنيم للأنباء مؤخرا إن "طهران تضرب إسرائيل سرًا، كلما وجهت هذه ضربة لإيران".

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد الخميس القادم زيارة قصيرة إلى تركيا يجتمع خلالها مع نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو، وفقا لما أعلنه الجانبان.