رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلن احباط عدد من العمليات الايرانية في تركيا واعتقال متورطين

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي اعلن فيه بينيت ان الجهود المشتركة مع تركيا اثمرت عن احباط عدد من العمليات

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أنه تم خلال الأيام الماضية إحباط عدد من الهجمات على الأراضي التركية واعتقال عدد من المتورطين في محاولة ارتكاب هذه الهجمات، وتأتي تصريحات بينيت في ظل التهديدات الايرانية لاستهداف اسرائيليين في تركيا وتطرق بينيت خلال مؤتمر صحافي إلى عدد من القضايا المشتعله الأخرى، بما يشمل، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل وغيرها.

وقال بيينيت "في هذه الأيام يوجد حرب أو معركة تحدث ايضا في تركيا ويوجد تهديد يخيم على الإسرائيليين في تركيا" وتابع :"نحن نعمل هناك في عدة مستويات للحفاظ على أمن مواطنينا، الى جانب توجهنا للمواطنين الإسرائيليين بطلب عدم السفر الى تركيا، بالتشديد على إسطنبول، نحن نعمل ايضا بصورة وثيقة مع مسؤولين في سلطات الدولة لإحباط المحاولات لاستهداف إسرائيليين ويهود. الأن يمكنني ان أقول أن :الجهود العملياتية بالتعاون مع قوات الأمن التركية أثمرت. خلال الأيام الأخيرة، بجهود اسرائيلية -تركية مشتركة، أحبطنا عدد من محاور العمليات وتم اعتقال عدد من المخربين على الأراضي التركية".

وتابع بينيت:"نحن نواصل العمل المشترك، وهدفي هو اعادة الوضع في تركيا والسياح الإسرائيلين الى طبيعته في أقرب وقت. يجب علينا استكمال عمليات القضاء على هذه المحاولات. التعاون بين إسرائيل وتركيا وثيق، ويجري على عدة مستويات. يوجد مصلحة مشتركة لمنع وقوع هجوم، والقضاء على الخلايا واستعادة الهدوء. بشكل شخصي انا اشكر الرئيس اردوغان ورجاله على الجهود الكبيرة".

واضاف :"بخصوص ايران- يجب عليها ان تعرف بأن قواعد اللعبة تغيرت، كل من يحاول استهدافنا، من المخطط وحتى المنفذ، نحن سنواصل كشف الوجه الحقيقي لايران والرد بقوة. يوجد لدينا مجال كبير للعمل. الأيام التي فيها الدولة تمول الارهاب، وتجهز الارهابيين، تدرب، ترسل وتخرج بدون اضرار -انتهت. ايضا كل من يرسل سيدفع الثمن. سنصل الى كل مكان نحتاج اليه".

كما تطرق رئيس الحكومة الى الزيارة المرتقبه للرئيس الأمريكي الى إسرائيل :"بعد أقل من شهر يصل الى هنا رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن. الزيارة حيوية لدولة اسرائيل لأنها ستجمع في داخلها مخزون الأنشطة التي قمنا بها العام الماضي. على رأسها الأنشطة السياسية في مجال الاتفاق النووي مع ايران. احد اهداف الزيارة المركزية هو إتمام خطة عمل مشتركة وواضحة مع الولايات المتحدة لوقف وصول ايران الى سلاح نووي".