مقال قارن بين رئيس الحكومة الاسرائيلية وهتلر حذف من موقع أردني

يشار الى أن المقال كان نشر بعد ايام من مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين

افادت هيئة البث الرسمية "كان" ان مقالا هجوميا ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت كان نشر في صحيفة "الرأي" الحكومية الاردنية قبل شهر حذف مؤخرا من موقع الصحيفة.

وكانت صحيفة الرأي نشرت مقالا هجوميا شديد اللهجة ضد بينيت للصحافي رجا طلب وصف بينيت في عنوانه "النازي الذي يرتدي الكيبا" ، حيث نشر بعد ايام معدودة من حادث مقتل الصحافية شيرين ابو عاقلة في جنين، وقارن المقال بين بنيت وهتلر واتهم بينيت كمن اتخذ القرار "بقتل أبو عاقلة وأنه أمر الشرطة الإسرائيلية بالتصرف بصورة بربرية حتى يقع تابوتها خلال جنازتها".

وذكر التقرير ان المقال المشار اليه ازيل مؤخرامن موقع الصحيفة الاردنية، ولا يوجد له ذكر بتاتا، وبحسب التقرير فإن جهودا بذلت من وراء الكواليس من الجانب الإسرائيلي لحذف المقال من موقع الصحيفة.

وصرح صحافي اردني لـ"كان" بأن حالات من هذا القبيل شائعة عندما يُفهم بوجود حساسية حول موضوع معين، وبعدها يحذفون، خصوصا في صحيفة مثل الرأي التي تعتير حكومية وكل مادة تنشر بها تحصل على موافقة السلطات العليا. ويشار الى ان مواقع اخبارية اخرى في الاردن مثل وكالة عمون نيوز التي اقتبست المقال لم تقم بحذفه.

ويشار الى ان رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي ايال حولتا يتواجد حاليا في زيارة في الاردن، بمهمة من قبل رئيس الحكومة نفتالي بينيت.