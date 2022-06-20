رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير خارجيته يتفقان على حل الكنيست والتوجه لانتخابات

من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون بحل الكنيست، الأسبوع المقبل للمصادقة عليه في الكنيست. وبمجرد الموافقة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بيانًا مشتركًا مع وزير خارجيته يائير لابيد أوضحا بحسبه أنهما اتفقا على حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات بعد أن تم استنفاد كافة محاولات استقرار الائتلاف الحكومي. كما اتفق المسؤولان على تعيين لابيد رئيسًا للوزراء.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون بحل الكنيست، الأسبوع المقبل للمصادقة عليه في الكنيست. وبمجرد الموافقة، سيتم إجراء التناوب بطريقة منظمة. ويجري رئيس الوزراء بينيت في هذه الأثناء مشاورات مع قادة الحزب.

وسيعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد للجمهور عن قرارهما الكبير في الساعة 20:00 من مساء الإثنين.

ويذكر أن عضو الكنيست عن يمينا الذي أعلن عن تجميد عضويته في الائتلاف، نير أروباخ، كان قد أبلغ رئيس الوزراء أنه ينوي التصويت الأسبوع القادم مع حل الكنيست، إلا أن بينيت فضل عدم الانتظار والإعلان اليوم عن قراره.