مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا ينهي زيارة دبلوماسية للأردن

التقى حولتا عددًا من المسؤولين في القصر الملكي في عمان في محاولة لحلحلة الأزمة والدفع قدمًا بالمصالح المشتركة

توجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أيال حولتا في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المملكة الأردنية الإثنين، بعد أن تعرضت العلاقات بين البلدين، لأزمة نجمت عن سلسلة الأحداث التي وقعت في الأقصى خلال شهر رمضان المنصرم. والتقى المسؤول الإسرائيلي عددًا من المسؤولين في القصر الملكي في عمان، في محاولة لحلحلة الأزمة والدفع قدمًا بالمصالح المشتركة، وفق النشر في والا.

وكان مسؤولون أردنيون كبار قد وجهوا انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية الاشتباكات التي دارت في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. بل إن رئيس الوزراء الأردني أعرب خلال كلمة ألقاها في البرلمان عن دعمه لرشق الفلسطينيين بالحجارة ومواجهة الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ العمل على تسوية باتجاه انعقاد لجنة المياه وانعقاد اللجنة المشتركة لشؤون القدس والمقررة في أوائل تموز/يوليو المقبل.