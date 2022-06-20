اسرائيل:تسجيل ثلاثة اصابات جديدة بجدري القردة وأول حالة عدوى

سجل اليوم أول حالة عدوى بجدري القردة داخل اسرائيل وتم تشحيض الحالات في المعهد البيولوجي

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم عن ثلاثة اصابات جديدة لثلاثة رجال بجدري القردة، اضافة الى اول حالة عدوى بالمرض في إسرائيل.

هنالك اليوم تسعة مرضى تم تشخيصهم على أنهم مصابين بجدري القردة، الاصابات الجديدة التي تم تشخيصها اليوم تتراوح أعمارهم من 30 حتى 60 عاما من مركز البلاد، في حين أن أحدهم تلقى العدوى في إسرائيل وليس في خارج البلاد، وتم تشخيص الاصابة في المعهد البيولوجي.

جدري القردة هو مرض فيروسي ، من عوارضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد اللمفاوية، وزارة الصحة الاسرائيلية نشرت تذكيرا بأن من يصاب بالحمى والطفح الجلدي بعد عودته من خارج البلاد او كان على اتصال متواصل مع شخص توجد مخاوف من اصابته بجدري القردة، يجب عليه التوجه الى الطبيب المعالج.